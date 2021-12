Riceviamo e pubblichiamo, nota stampa dell’Ex assessore alla Pubblica istruzione del comune di Canicattì, Angelo Cuva.

“Il potenziamento della Biblioteca Comunale è stata al centro del mio operato da Assessore Comunale. In queste ultime settimane si stanno raccogliendo i frutti.

#DonazioneLibreriaGiunti: Anche quest’anno la Biblioteca si arricchisce di numerose e creative pubblicazioni per le bambine ed i bambini canicattinesi. Grazie all’accordo sottoscritto lo scorso anno, pochi giorni prima del secondo turno di ballottaggio, sono pervenute quasi mille pubblicazioni rivolte esclusivamente ai più piccoli. Questo importante incremento del patrimonio librario potrà anche servire per arricchire le Biblioteche scolastiche della nostra Città.

#ContributoMinisteroCultura: Grazie alla partecipazione ad un avviso pubblico dei mesi scorsi, abbiamo ottenuto un contributo di quasi dieci mila euro. L’iter amministrativo si è concluso da poco e proprio in questi giorni stanno arrivando le numerose pubblicazioni acquistate in tre diverse librerie della zona. Verranno potenziate tre sezioni: narrativa per adulti – narrativa per ragazzi e bambini – saggistica.

#ContributoAssessoratoRegionale: Anche in questo caso, sono state accreditate, proprio da pochi giorni, le somme ottenute grazie all’istanza presentata nei mesi scorsi. Il progetto ammesso prevede l’acquisto di arredo e strumentazioni per la realizzazione di una sala lettura esclusivamente rivolta alle bambine e ai bambini della nostra Città, all’interno di una stanza al primo piano del Centro Culturale.

Auspico che l’amministrazione Corbo possa proseguire su questo solco e che finalmente, grazie a questi finanziamenti ottenuti, possa realizzare uno spazio ad hoc da utilizzare per intraprendere numerose iniziative culturali per i piccini della nostra Città, al pari di quanto avviene in numerose altre realtà, per concorrere alla loro crescita educativa e formativa.