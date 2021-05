Oggi presso il centro culturale San Domenico, la segretaria della CGIL di Canicattì, in nome della CGIL Agrigento, ha consegnato all’amministrazione comunale canicattinese, una targa in memoria e in ricordo di Peppino Impastato.

L’iniziativa ha avuto questa mattina alle 11.00 presso il Centro Culturale “San Domenico” di Canicattì, la segretaria della Camera del Lavoro di Canicatti,Rosaria Alaimo e la responsabile del Dipartimento alla Cultura e Legalità Cgil di Agrigento Maria Concetta Barba, per rinnovare la memoria di Peppino, hanno consegnato al Comune di Canicattì, rappresentato dagli assessori Antonio Giardina e Angelo Cuva, una targa commemorativa che verrà affissa in Via Peppino Impastato con la finalità di mantenere vivo il suo ricordo.