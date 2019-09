Canicattì, la circonvallazione rimarrà chiusa per 30 giorni per lavori di ripristino (Video)

Print This Post

Dopo le numerose segnalazioni, inerenti le pessime condizioni in cui versava la circonvallazione di Canicattì, l’amministrazione comunale ha deciso di avviare i lavori di ripristino della carreggiata di via Giglia.

Da diversi mesi la bretella di collegamento tra la via monsignor Ficarra e la via De Gasperi era in pessime condizioni di sicurezza, con numerosi avvallamenti che pregiudicavano la circolazione veicolare e caditoie sprofondate.

Ieri mattina, il Sindaco e l’assessore ai Lavori pubblici, accompagnati da alcuni tecnici, si sono recati sul posto per un sopralluogo e per la consegna ufficiale alla ditta che eseguirà i lavori di ripristino che interesseranno l’intera carreggiata e avranno la durata di 30 giorni, periodo in cui l’arteria rimarrà chiusa.

L’amministrazione ha annunciato che ha già creato dei percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione veicolare, soprattutto per i mezzi pesanti.

La bretella, formata dalle vie Giglia e Curto, da quando è stata aperta ha snellito notevolmente il traffico cittadino. Da anni si parla anche di un progetto che riguarda il proseguimento della strada in questione.

Si tratta di un’opera ben più corposa che prevede il prolungamento della bretella fino alla statale 122. L’opera, rappresenterebbe un’azione risolutiva dei problemi di circolazione della città.