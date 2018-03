Canicattì, la città è un cantiere aperto: molti lavori per migliorare la viabilità e la sicurezza (Foto)

Sono iniziati a Canicattì diversi lavori per migliorare la viabilità, tutta la città in questi giorni è un cantiere aperto. Attualmente sono in corso i lavori di pavimentazione marciapiedi in via Regina Elena e ripristino caditoie via S.G. Bosco, via Giglia, via Ten. Col. La Carrubba e altre zone della città; Lavori di messa in sicurezza della via Cuba e via Cappuccini ; manutenzione delle strade e scarifica in molte vie del centro urbano.

Attenzione particolare e posta alla rotonda di via On. Giglia che da tempo attendeva l’inizio dei lavori.

Dopo la realizzazione, il traffico in quella zona dovrebbe risultare molto più fluido. Lunedì 12 marzo inoltre, ci sarà la consegna lavori sistemazione strade C.da Giarre. Si tratta del 2° stralcio di completamento delle vie Chinnici, Basile, Cassarà, Montana, M. Francese, Martiri di Capaci e Martiri di Via D’Amelio.

L’importo dei lavori è di circa 370 mila euro La Società che si è aggiudicata la gara è la G.C. Costruzioni srl con sede a Mussomeli.

E’ un dato positivo vedere l’operatività amministrativa ma dall’altro la gente segnala la mancanza di programmazione nella chiusura delle strade con notevoli disagi in alcune zone, come via De Gasperi, dove l’incremento del traffico ha creato non pochi disagi alla circolazione veicolare.

L’amministrazione Di Ventura, dopo aver sistemato i punti nevralgici della città, ossia le zone d’accesso, si dedicherà alla sistemazione delle strade del centro, diventate quasi impercorribili a causa delle buche presenti in grandi quantità. Una situazione che più volte è stata segnalata dagli automobilisti.