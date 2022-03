I funerali saranno celebrati nella chiesa di San Diego, a Canicattì, domani giovedì 24 marzo alle 11.30. Don Mimì Di Naro era un punto di riferimento per i giovani, una guida spirituale per il gruppo di preghiera e per l’intera comunità di Canicattì. Il sacerdote è morto all’età di 97 anni. E’ stato il rettore del santuario del Carmelo di Canicattì e tra qualche mese avrebbe festeggiato il 75esimo anno di consacrazione.

Era solito ricordare i lunghi anni di sacerdozio vissuti tra la comunità di Cattolica Eraclea per cinque anni e, poi, da oltre 40 anni tra la gente di Canicattì; qui il ricordo della sua permanenza parte dalla Chiesa di San Diego dove centinaia di ragazzi, sotto la sua guida, ne affollavano le navate, non soltanto durante le funzioni religiose. E da ieri sera sono centinaia le persone che rendono omaggio alla camera ardente che è stata allestita proprio nella chiesa del Carmine quella che lui dopo averla ereditata in completo stato di abbandono e di degrado aveva fatto diventare un luogo di preghiera e di riflessione.