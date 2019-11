Canicattì, La Coop. Empatia inaugura la sede di esami E-Campus

Print This Post

Continua a crescere la formazione e l’istruzione a Canicattì.

Nella giornata di domani, 23 Novembre 2019, presso la sede della Cooperativa sociale “Empatia” sita in Via Carlo Alberto n.150 alle ore 10.00 si inaugurerà l’apertura di una nuova sede dell’Università E-Campus.

La creazione di nuove sedi universitarie in città permetteranno dunque ai giovani del circondario di porsi avvalere di un’alta istruzione utile a garantire l’ingresso nel mondo del lavoro nonché ad ampliare il proprio bagaglio culturale grazie alla collaborazione con professionisti ed esperti del settore.

A presenziare all’evento vi saranno le cariche politiche locali nonché il Magnifico Rettore Prof. Enzo Siviero.