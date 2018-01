Canicattì, la Croce Rossa porta dolci e regali ai bambini ricoverati presso l’Ospedale Barone Lombardo

Print This Post

Se il detto l’epifania tutte le feste porta via, ciò non vale per la solidarietà. I volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato Territoriale di Canicattì infatti, hanno fatto visita questa mattina ai bambini ricoverati presso l’Ospedale “Barone Lombardo” portando dolci, regali e tanta allegria.

Il reparto di pediatria si è quindi riempito di un’aria festiva e gioiosa che ha dato alla mattinata una carica di spensieratezza e giovialità ai piccoli ricoverati nonché alle loro famiglie.

Una volta giunti al nosocomio, i volontari hanno dapprima regalato dei giochi gentilmente donati per l’occasione dalle ditte locali Curto Pelle Baby, Medigiò, Li calzi e Carta & Ufficio, successivamente hanno stimolato i bambini con colori, disegni e palloncini per poi passare alla visita della befana che ha portato dei pacchetti di dolci per tutti.

“Abbiamo voluto donare un po’ del nostro tempo al reparto di pediatria di Canicattì nella speranza di aver dato ai bambini un po’ di sollievo, e siamo fieri e lieti nell’aver fatto spuntare nei loro visi un sorriso che, si sa, non ha prezzo” – hanno commentato i volontari.

Di Pietro Geremia

