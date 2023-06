Certo non è una cifra di quelle che ti permettono di cambiare la vita. Però sono soldi certamente utili, soprattutto in questo momento di grande crisi economica che sta vivendo gran parte di noi. Il Superenalotto regala ben 15 mila euro ad uno scommettitore della città. Una vincita avvenuta con l’estrazione del codice della schedina che è stata convalidata presso la ricevitoria dei fratelli Aronica che si trova in largo Aosta a Canicattì’. In pratica lo scommettitore non ha azzeccato nessuno dei 6 numeri estratti ieri ma il codice della schedina giocata è stato sorteggiato dalla Sisal che durante questa settimana che si chiude domani, metteva in palio premi compresi tra i diecimila ed i ventimila euro. La speranza adesso è quella che chi ha giocato la schedina vincente non l’ abbia buttata altrimenti non potrà mai riscuotere la somma. Una ricevitoria fortunata quella dei fratelli Aronica a Canicattì dove già in passato si sono registrate vincite cospicue come ad esempio i 500 mila euro regalati dal Gratta e Vinci per ben due volte ad altrettanti appassionati di questo genere di lotteria istantanea.