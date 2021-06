La Fidapa BPW della Sezione di Canicattì quest’anno ha realizzato, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne, tenendo conto delle restrizioni legati alla pandemia da coronaviris, un video con cui intende sensibilizzare la società verso questo delicato tema.

In particolare il video che in questi giorni sarà diffuso sui social riproduce alcune storie di donne, donne aggredite, picchiate, oltraggiate, umiliate, annientate, uccise. Dai loro compagni, mariti, fidanzati o ex. E’ la cronaca giornaliera di storie che molto spesso si somigliano tra loro.

Racconti in cui l’innamoramento si tramuta in possesso, la dolcezza in rabbia, il corteggiamento in ossessione, la speranza di cambiare in totale rassegnazione. Un buco nero dal quale non si riesce più a vedere la luce.

Nel video abbiamo voluto ricordare la dottoressa Lorena Quaranta, la giovane favarese strangolata all’inizio della pandemia dal fidanzato.

È proprio di questi giorni è stata la proclamazione di laurea in Medicina nell’Ateneo di Messina: quelle immagini dolorose che vedono il papà e la mamma in prima fila a piangere la figlia morta quando doveva essere un giorno di festa ci hanno segnato profondamente.

Ringraziamo per il prezioso contributo dell’artista Barbara Capucci e l’ Associazione culturale Concordia di Agrigento con la toccante interpretazione della Dottoressa Teresa Cinque. Per questo noi della Fidapa di Canicattì diciamo NO alla violenza sulle donne e desideriamo dare voce alle donne.