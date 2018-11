Canicattì, la polizia di stato denuncia 3 giovani canicattinesi

Connect on Linked in

Continua senza sosta il lavoro degli uomini di pubblica sicurezza del commissariato di Canicattì guidati dal vice questore Cesare Castelli.

Ecco quanto riportato dall’attività di polizia nella quale sarebbero stati denunciati all’autorità giudiziaria 3 canicattinesi:

Un giovane di 30 anni, pluripregiudicato, è stato segnalato per oltraggio a pubblico ufficiale poiché si era scagliato verbalmente contro gli agenti in servizio di volante. Gli agenti, su segnalazione al 113, erano intervenuti per fermare un giovane che stava maltrattando la madre sulla pubblica via. In quella occasione, in preda ad ira immotivata, aveva pesantemente offeso davanti a persone i poliziotti, colpevoli secondo lui di intromettersi su vicende private.

Un ulteriore intervento da parte dei poliziotti di Canicattì è stato effettuato nei confronti di un quarantenne per occupazione abusiva di immobile. Da quanto emerso infatti sembra che l’uomo si sia introdotto e abbia successivamente occupato la casa di una famiglia residente all’estero che, nel mese di settembre, era venuta in paese per trascorrere un periodo di ferie presso una loro abitazione trovando dunque le serrature cambiate ed un signore che occupava l’immobile, arredato e con luce e acqua attivi.

Infine gli agenti di polizia canicattinesi, dopo aver richiesto l’ausilio dei tecnici dell’enel, hanno accertato un allaccio diretto alla rete elettrica di un immobile rurale sito in Contrada Montagna, arrivando dunque a denunciare il proprietario sessantenne per furto di energia elettrica.

Di Pietro Geremia