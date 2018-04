Canicattì, la regione autorizza l’amministrazione comunale a conferire i rifiuti a Lentini

Connect on Linked in

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura ha ricevuto poche ore fa l’autorizzazione da parte del dipartimento regionale rifiuti l’autorizzazione a conferire i rifiuti presso la discarica di Lentini “Sicula Trasporti“.

Da stanotte i mezzi meccanici inizieranno la raccolta per eliminare il grande accumulo di rifiuti che in queste settimane ha messo in ginocchio l’intera città.

il Sindaco Di Ventura, contattato telefonicamente, assicura che nel giro di qualche giorno saranno eliminati tutti i disagi.

“Dopo giorni di dure trattative – commenta il Sindaco Di Ventura – e con il prezioso interessamento di S.E. il Prefetto di Agrigento, siamo riusciti a trovare una soluzione alla pesante emergenza rifiuti che ha attanagliato la città negli ultimi giorni. L’approvazione di questo Decreto ci permetterà di riportare la situazione alla normalità in tempi piuttosto brevi. Già dalle prime ore di oggi, con un pregevole lavoro svolto dagli operatori ecologici, è iniziata l’operazione di raccolta degli ingenti quantitativi di rifiuti accatastati nei pressi dei cassonetti. Facciamo leva sul senso civico dei cittadini affinché collaborino a restituire un aspetto decoroso alla nostra Città. Ringraziamo tutti coloro che, a diverso titolo, comprendendo quanto grave fosse l’emergenza, hanno collaborato per cercare di risolvere al più presto il grave problema. Abbiamo sentito la vicinanza delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, degli operatori del settore, dei tecnici, e di tutti quei cittadini che si sono realmente messi a servizio della Città evitando di abbandonare i rifiuti per strada e trasformarle in discariche a cielo aperto”