Canicattì, la spazzatura impedisce l’apertura dei negozi: lo sfogo di un commerciante

L’emergenza rifiuti in città sta prendendo una brutta piega, la situazione è divenuta ormai insostenibile con gravissimi rischi per la salute pubblica. La spazzatura ha raggiunto livelli più che allarmanti.

In alcuni casi l’immondiziaha ha impedito l’apertura delle attività commerciali. Questo lo sfogo di un commerciante che sui social ha pubblicato quanto segue:

“Oggi mi sento in dovere di RINGRAZIARE il sig. Sindaco , l’assessore al ramo , il responsabile alla raccolta , ai carabinieri e ai vigili urbani . GRAZIE a tutti . Una settimana fa avevo inviato alcune foto al Sig. Sindaco pregandolo ( visto che dovevo accedere al mio magazzino ) almeno di liberare il passaggio ……nessuna risposta . Ho chiamato la dedalo. …….nessuna risposta. Ho chiamato i vigili urbani. …… vediamo quello che si può fare ma è meglio che chiami i carabinieri . Chiamo i carabinieri e mi dicono di chiamare i vigili urbani . Parlo con l’assessore competente, il quale mi assicura che in mattinata i rifiuti verranno tolti . In conclusione i rifiuti li ho dovuti spostare io a mano . Armato di guanti e respirando dell’aria puzzolente mi sono dovuto spostare tutti i sacchetti di immondizia . Capisco l’emergenza , ma un’attività commerciale che chiede cortesemente di poter accedere al proprio magazzino , non può essere lasciata allo sbaraglio . GRAZIE ancora a tutti ….ognuno con le proprie competenze !!”.

L’intera città chiede risposte urgenti invitando le autorità competenti a prendere immediati provvedimenti prima che scoppi un’epidemia!!!