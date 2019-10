Canicattì, la storia del Giudice Livatino approda a TV2000: “Bel tempo si spera” tratterà del Magistrato

Print This Post

Sempre più persone vogliono conoscere la storia del Giudice Rosario Livatino ucciso dagli uomini della Stiddra il 21 settembre del 1990.

A quanto pare il programma “Bel tempo si spera”, in onda su Tv2000, approfondirà il prossimo 31 Ottobre alle 9.00 del mattino la figura del giudice ragazzino trattandone la vita, la professione e la possibile canonizzazione.

Alla figura del magistrato di Canicattì sarà dunque riservato un ampio spazio in cui verrà trattato non solo la figura di giudice ma soprattutto il lato umano dell’uomo vittima di una barbara uccisione per mano della mafia agrigentina.

Di Pietro Geremia