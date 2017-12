Canicattì, la “Vita in diretta” parla di longevità in compagnia di Dedè e Fifì Cammalleri: 218 anni in due

Connect on Linked in

La popolare trasmissione di Rai Uno “La vita in diretta” è stata oggi pomeriggio in città per realizzare un servizio sulla longevità ascoltando quali sono i segreti dell’elisir di lunga vita diretttamente dalla viva voce delle sorelle canicattinesi Dedè e Fifì Cammalleri, 218 anni in due.

A casa delle due nonnine d’Italia, oltre alla troupe di Rai Uno, c’erano molti degli ex alunni della maestra Dedè che hanno esternato la loro testimonianza di gratitudine per il metodo d’insegnamento usato dalla maestra canicattinese.

Di seguito il servizio andato in onda su Rai Uno.