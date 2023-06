Lascia l’auto sotto casa e i ladri gliela portano via. E’ successo alcuni giorni fa in via Sen. Sammartino a Canicattì. L’uomo, un pensionato di 75 anni, aveva parcheggiato la sua auto, una Fiat 500, proprio sotto casa e dopo alcuni giorni non l’ha più trovata.

La vittima ha sporto denuncia alle forze dell’ordine che hanno avviato le indagini.