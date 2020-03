Canicattì, ladri penetrano in Comune: magro il bottino

Connect on Linked in

Nella notte appena trascorsa ignoti malfattori si sarebbero introdotti negli uffici del Comune di Canicattì siti tra via Cesare Battisti e via Domenico Cirillo.

A quanto pare i ladri, come topi d’appartamento, per entrare avrebbero sfruttato un balcone del primo piano dell’edificio comunale per poi scassinare le macchinette del caffè portando via una manciata di spiccioli.

Stando alle prime analisi delle forze dell’ordine che hanno aperto un fascicolo sul caso, nonostante sia stata puntata la bacheca contenente le chiavi di altri uffici comunali, non sarebbe stato portato via nulla di rilevante.

Di Pietro Geremia