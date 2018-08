Canicattì, l’amministrazione comunale emana ordinanza per superare l’emergenza loculi al cimitero

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In seguito all’insorgente emergenza al cimitero comunale di Canicattì dovuta alla mancanza di loculi, il sindaco Ettore Di Ventura ha emanato un’ordinanza ad hoc atta alla ricerca e al superamento del problema.

Non è infatti una novità quella della triste condizione del camposanto comunale per cui già all’epoca dell’ex sindaco Corbo era stata emessa una delibera che innovava costi e servizi senza però risolvere di fatto la questione, aggravata da un organico decisamente carente dovuto a pensionamenti e inabilità varie senza rinnovo generazionale.

Di Pietro Geremia