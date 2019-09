Canicattì, l’amministrazione comunale firma petizione dei cittadini europei: “Eat Original. Stop al cibo anonimo”

Connect on Linked in

Anche l’Amministrazione Comunale di Canicattì appoggia la petizione dei cittadini europei “Eat Original. Stop al cibo anonimo”, coordinata da Coldiretti e Campagna Amica .

“Questa mattina, abbiamo firmato la petizione dei cittadini europei “Eat Original. Stop al cibo anonimo”, coordinata da Coldiretti e Campagna Amica e promossa in tutta Europa assieme alle principali associazioni di consumatori e organizzazioni agricole – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – ritengo che la tracciabilità dei cibi sia un diritto di ogni cittadino. Un’etichetta chiara che indichi l’origine degli ingredienti aiuta a prevenire e combattere gli scandali alimentari che mettono in pericolo la salute. Invito tutti i miei concittadini a firmare: sapere da dove provengono gli alimenti è importante sia per i consumatori che per i produttori. “