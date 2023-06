“Domenica 4 Giugno, con ordinanza sindacale n.56 del 31 Maggio, dalle 8.00 alle 13.00 verrà istituita in via del tutto sperimentale la Zona Pedonale in C.so Umberto.

Raccomando a tutti i miei concittadini la collaborazione ed il rispetto della suddetta ordinanza. Invito, altresì, le associazioni, le famiglie ed i ragazzi a godere degli spazi sgomberi da auto in sosta e transito.” Lo comunica il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.