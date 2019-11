Canicattì, l’amministrazione comunale incontra l’Associazione La Forza delle Donne.

Print This Post

Incontro stamani in Sala Giunta con alcune rappresentanti dell’Associazione “La Forza delle Donne”, la cui presidente è Dina Saieva.

A ricevere le volontarie gli assessori Angelo Cuva (Cultura e Pubblica Istruzione) e Antonio Giardina (Servizi Sociali). L’incontro è stato organizzato per definire i dettagli della consegna da parte dell’Associazione della 3° Panchina Rossa.

Le volontarie, per il terzo anno di seguito, in concomitanza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nel nobile intento di dare voce a tutte le donne vittime di soprusi e violenze, restituiranno tinteggiata di rosso una delle panchine della Villa Comunale.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata la prossima collaborazione con l’Associazione e il Centro di Prossimità con le quali si sta studiando un protocollo d’intesa mirato a mantenere viva l’attenzione verso quelle situazioni di disagio che, purtroppo, troppo spesso rimangono sommerse. Alle donne che hanno bisogno d’aiuto forniamo il numero dell’Associazione “La Forza delle Donne”, verrà garantito il massimo riserbo. Cercate aiuto, confidatevi, chiedete consigli, chiamate il numero 339 255 1318