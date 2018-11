Canicattì, L’amministrazione comunale incontra le associazioni per la programmazione del Carnevale 2019

Print This Post

Tempo di svolte nella città di Canicattì.

L’assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo, Katia Farrauto nella giornata di Lunedì 12 novembre, alle ore 19.30 presso le sale di Palazzo Stella, incontrerà le associazioni locali che hanno aderito al bando per il Carnevale 2019 e presentato i relativi progetti.

Le associazioni che hanno manifestato interesse sono la “New art 07”, il comitato “Tira e Molla”, l’associazione “Madonna della Catena”, “Ci siamo anche noi”, “Tempi moderni”.

L’incontro con le associazioni servirà dunque a porre le basi per cercare di riportare in auge un carnevale che tanti, probabilmente troppi, anni addietro ha portato la città di Canicattì tra i primi 3 comuni dell’isola siciliana come qualità di servizio, intrattenimento e spettacolo.

Di Pietro Geremia