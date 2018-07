L’Asd Città di Canicattì C5 ha un nuovo preparatore atletico: Maurizio Lalicata

Print This Post

Al termine di un incontro tenutosi ieri pomeriggio , la società Asd Città di Canicattì ha comunicato di aver affidato l’incarico di preparatore atletico della prima squadra a Maurizio Lalicata.

Il tecnico di grande e lunga esperienza entrerà a far parte dello staff già nella giornata di oggi il quale andrà ad affiancare il mister Di Natale.

La decisione è frutto di un incontro tra i vertici della Società, il tecnico e l’allenatore, nel quale è stato trovato l’accordo per l’approdo nello staff biancorosso.

“Ringrazio la società per la fiducia accordatami, dichiara il tecnico , ho accolto in pieno il progetto ben definito ed ambizioso e metterò a disposizione la mia esperienza al fine del raggiungimento di ottime prestazioni degli atleti in campo”.

La società e tutta la dirigenza si ritengono molto soddisfatti per l’accordo raggiunto augurando un buon lavoro al tecnico canicattinese.