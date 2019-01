Canicattì, L’Ass. Culturale Athena augura alla cittadinanza un buon 2019

Print This Post

Archiviato un 2018 trascorso all’insegna della cultura, l’Ass. Athena vuole augurare a tutti i cittadini di Canicattì un sereno e felice anno nuovo.

Numerose, dense e poliedriche sono state le iniziative portate avanti dall’associazione canicattinese nata nel 2016 che si è dimostrata sempre pronta ad impreziosire la città del Parnaso con eventi di alto calibro culturale e sociale confermandosi così una delle perle più preziose dell’intera provincia di Agrigento.

“Insieme a tutti i componenti del comitato, che con il loro contributo hanno dimostrato non solo una passione e una dedizione fuori dal comune ma anche un forte legame unitario dato dalla condivisione dei nostri valori, abbiamo in programma un 2019 pieno di sorprese che ci vedranno impegnati su più fronti per poter fornire alla nostra comunità un maggiore coinvolgimento nell’operato associativo” – hanno commentato il presidente Giovanni Salvaggio e la responsabile del comitato scientifico Dott.ssa Mariella Di Grigoli.

Di Pietro Geremia