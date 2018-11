Canicattì, l’Ass. Culturale Athena promuove il concorso “Scopriamo il centro storico di Canicattì’”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Associazione Culturale “Athena”, nel quadro delle sue molteplici iniziative volte alla rivisitazione della storia e delle tradizioni della nostra città, promuove – per l’anno scolastico 2018-2019 – un concorso dal titolo “SCOPRIAMO IL CENTRO STORICO DI CANICATTI’” finalizzato alla rivisitazione della storia e delle tradizioni della città, con particolare riferimento a un fatto o a un personaggio.

Possono partecipare al concorso gli alunni delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado. Si richiede la creazione di un lavoro che abbia come riferimento i libri del prof. Gaetano Augello dal titolo “Canicattì: la storia e le tradizioni” e “Canicattì in 138 pillole”.

Saranno ammessi e valutati elaborati di tipo letterario (articoli, saggi brevi, racconti e poesie) e artistico (disegni, manifesti, foto, collage realizzati con ogni strumento o tecnica di tipo multimediale come video, cortometraggi, spot, performance teatrali (registrate su CD-ROM) fino a un massimo di cinque minuti). Una Commissione, appositamente costituita, valuterà i lavori e selezionerà i migliori sia per le scuole di primo grado sia per quelle di secondo grado.

I premi saranno in denaro: 150 euro al primo classificato; 100 euro al secondo classificato e 50 euro al terzo classificato. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Sociale di Canicatti nella data che sarà stabilita e comunicata successivamente.

Gli elaborati selezionati saranno inseriti nella biblioteca dell’Associazione. A

tutti i partecipanti al concorso verrà consegnato un attestato di partecipazione ed ai vincitori una medaglia d’argento. Nelle prossime settimane il prof. Gaetano Augello intratterrà gli alunni delle varie scuole sul contenuto delle sue pubblicazioni che saranno i punti di riferimento per la partecipazione al concorso.

Il presidente dell’Associazione “Athena”, avv. Giovanni Salvaggio, e la responsabile del Comitato Scientifico della medesima, dottoressa Mariella Di Grigoli, auspicano una vasta partecipazione all’iniziativa che

mira alla conoscenza dei fatti e dei personaggi della nostra storia e alla valorizzazione e fruizione dei beni architettonici e artistici presenti nel territorio.

Di Prof. Gaetano Augello