Canicattì, l’associazione Aido incontra i ragazzi dell’istituto “Galileo Galilei”(Foto)

Continuano gli eventi organizzati dall’Aido “Elide Cangialosi” di Canicattì. Nella mattinata di ieri infatti, i membri dell’associazione hanno incontrato i ragazzi delle quinte classi dell’Istituto Tecnico Statale “Galileo Galilei” canicattinese di via Pirandello per una giornata informativa sul tema della donazione di organi, tessuti e cellule.

Nel corso dell’evento sono stati illustrati ai ragazzi le varie tematiche della donazione facendo visionare un cortometraggio inerente al tema e soffermandosi in particolare sulla differenza tra coma, ossia lo stato vegetativo con perdita delle funzioni degli emisferi cerebrali e quindi della coscienza e della vita di relazione che però si accompagna a un’autonomia accettabile del respiro e di tutte le funzioni automatiche dell’organismo, e morte celebrale, consistente in una situazione irreversibile in cui l’encefalo non risponde più a stimoli esterni e in qualche modo artificiale in quanto dipendente da respirazione e alimentazione meccanica.

Il tema della giornata si è inoltre spostato sulla qualità della vita a cui i giovani dovrebbero fare attenzione evitando l’uso di droghe, stando particolarmente attenti nella scelta di farsi tatuare, facendo molto sport e limitando il cibo spazzatura. I ragazzi sono rimasti entusiasti della giornata informativa a tal punto che alcuni di loro, maggiori di 18 anni, insieme agli insegnanti, hanno voluto tesserarsi presso l’associazione.

A fare da ciceroni nell’evento, oltre al direttivo locale composto rispettivamente dal presidente e vice-presidente Rino Bancheri e Gabriella Giarratana, sono stati inoltre i membri del gruppo favarese dell’Aido “Nunzio Papa” tra cui il presidente, nonché membro del consiglio provinciale Aido, Vincenzo Vella.

Di Pietro Geremia