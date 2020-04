Canicattì, l’associazione Turistica Pro-Loco organizza conferenza stampa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Conferenza stampa che l’associazione Turistica Pro-Loco Canicattì organizza per Sabato 25 gennaio alle ore 10:30 nei locali dell’Associazione Re di Coppe sita a Canicattì in Via Galileo Galilei .

In occasione della conferenza stampa sarà presentata la ricostituzione della Pro-Loco, degli organi direttivi con il suo presidente Avv. Antonio Piazza, degli scopi sociali e del programma di iniziative per il 2020. All’incontro prenderà parte l’Avv. Giancarlo Granata Presidente Onorario della Pro-Loco di Canicattì .