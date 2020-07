Canicattì, Lavori di adeguamento e consolidamento strutturale della Scuola Elementare La Carrubba

Print This Post

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che è stata indetta la gara a procedura aperta relativa ai lavori di adeguamento e consolidamento strutturale della Scuola Elementare “La Carrubba” – CUP H56E17000010001 – CIG 8262500EAF.

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica: le offerte dovranno essere ricevute dall’UREGA entro le ore 23:59 del giorno 13/08/2020 attraverso il Sistema di Appalti Telematici sulla piattaforma Sitas e-procurement all’indirizzo

https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 agosto 2020.

I lavori consistono nell’adeguamento e consolidamento delle strutture portanti della Scuola Elementare “La Carrubba” e nelle consequenziali opere di rifinitura, copertura e miglioramento fruibilità da parte dei portatori di handicap.

Il valore totale stimato, IVA esclusa, è di € 1.190.936,89 (compresi € 32.878,86 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta di ribasso, sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

I lavori saranno finanziati con fondi dell’Unione Europea.

L’espletamento della gara avverrà il 03 settembre 2020 alle 9:30 nella sede UREGA di Agrigento, in Via Acrone, 51.

Per consultare la documentazione completa si può visitare la relativa sezione sul sito istituzionale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4784

“Finalmente vediamo più vicina la conclusione di questa vicenda e la prossima riconsegna alla Comunità degli edifici scolastici” L’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo.