È stata approvata, in G.M., con deliberazione 122/2019, la relazione illustrativa sulla gestione anno 2018 e schema di rendiconto esercizio 2018.

L’atto sarà inviato al Collegio dei Revisori dei Conti per il relativo parere e, conseguentemente, in Consiglio Comunale per la discussione. Ne dà notizia il sindaco Ettore Di Ventura.