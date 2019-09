Canicattì, lavori di manutenzione: chiusa via On. Giglia

Connect on Linked in

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura informa che, a causa della prossima esecuzione dei lavori di manutenzione in via On.Giglia, nel tratto compreso tra la via Mons.Ficarra e la via Calvi, la suddetta arteria sarà chiusa al traffico veicolare e pedonale a partire dal 5 settembre e per 30 giorni.

Pertanto, con Ordinanza sindacale n°.155/2019, è stato disposto che dalle 7:00 di giovedì 5 c.m. e fino al completamento dei lavori, previsti per il 5 ottobre p.v., la circolazione veicolare in v. Giglia è sospesa in entrambe le direzioni di marcia; sarà vietato fermarsi in via Ciarrocco nei tratti compresi tra v.Cap.Maira e via Cimabue lato sx e nel tratto compreso tra v.Cimabue e v.le Reg.Margherita lato dx.