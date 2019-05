Canicattì, lavori di manutenzione su strade sconnesse: maxi progetto di recupero

Print This Post

In seguito alla deliberazione di G.M. n°. 69/2019 il Comune di Canicattì ha proceduto all’approvazione amministrativa del progetto esecutivo per i lavori di manutenzione delle vie Giglia, Cap.Maira, A.De Gasperi, Reg.Elena, Mons.Ficarra e traverse.

L’importo totale del progetto ammonta a 97.500,00 euro ed interesserà le suddette vie con interventi massicci su via Giglia nel tratto stradale compreso tra la via Calvi e la chiesa Sacra Famiglia.

I lavori prevedono la sistemazione delle caditoie a nastro già esistenti ma sconnesse, il ripristino della sede carrabile mediante l’irruvidimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, l’eliminazione di buche e sconnessioni e la successiva stesura di un nuovo strato di conglomerato bituminoso di usura dello spessore di cm.3.

“Per realizzare questi lavori – dichiara il sindaco Di Ventura – utilizzeremo i fondi compensativi dell’ANAS assegnati a questo Comune a seguito dei lavori di raddoppio della SS640 Porto Empedocle-Caltanissetta, così come previsto nella convenzione sottoscritta con l’Ente Nazionale per le Strade. Riteniamo prioritari questi interventi visto che questo tratto stradale è di particolare importanza per la viabilità della nostra Città”.