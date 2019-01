Canicattì, lavori stradali con controlli carenti: interevento del Consigliere Umberto Palermo

Connect on Linked in

Da diverse settimane sono in corso dei lavori nel viale della vittoria, in direzione Agrigento, appena superata la villa comunale, che stanno provocando numerosissimi disagi alla circolazione stradale poichè Il cantiere, di notevoli dimensioni, occupa più della metà della carreggiata.

Non c’è cittadino che non abbia notato come i lavori siano fermi da tempo e

come non ci sia alcun segno che stiano per riprendere, perpetuando in

città un diffuso sentimento di abbandono e mancata vigilanza da parte

dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti, la cui inerzia provoca

quotidianamente una situazione di gravissimo disagio per la viabilità.

Mi chiedo, e se lo chiedono tutti i canicattinesi, come sia possibile che

lavori di questa natura, in un punto così trafficato della nostra città, non

siano stati effettuati con celerità e già completati da tempo, rimuovendo anche

una situazione di pericolo per i nostri concittadini.

Così come ci chiediamo perchè non si sia provveduto, nelle more del

completamento dei lavori, a far adottare soluzioni che potessero rimuovere

temporaneamente i disagi alla circolazione, come ad esempio attraverso la posa

di lastre di ferro sulla zona interessata ai lavori.?

Mi riservo, su questo argomento, di presentare una apposita interrogazione

in consiglio comunale.

Chiedo con forza all’amministrazione comunale ed agli uffici preposti di

svegliarsi ed uscire dal torpore, di vigilare sullo stato di completamento di

questi ed altri lavori che stanno interessando il territorio cittadino, che non

può e non deve essere abbandonato alla anarchia e all’incuria.

Consigliere comunale, Umberto Palermo