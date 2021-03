“Cuori in ascolto” è il titolo dell’iniziativa presentata dalle associazioni Girasole e Jupsy “Ricomincio da me…”.

L’intento è di mettersi in “Ascolto” di quanti si ritroveranno a vivere da soli le festività natalizie.

Questo Natale “diverso”, non potrà essere vissuto in maniera tradizionale a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia da COVID-19. Il 24 dicembre, dalle ore 9.00 alle 12.00 chi ha la necessità di dare sfogo alle proprie emozioni potrà chiamare il numero 0922 1835659 i Volontari del Segretariato Sociale, saranno a disposizione si chi si ritrova a vivere un periodo di sconforto e di solitudine a causa delle restrizioni, dell’isolamento, della solitudine o per la mancanza di relazioni e sente la necessità di dare voce alle proprie emozioni.

I responsabili del Segretariato Sociale invitano le Associazioni di Canicattì e dei Paese limitrofi a condividere questa bella iniziativa, mettendosi a disposizione per qualche ora, per far sentire mettendosi in ascolto, la loro vicinanza a quanti vivono le festività natalizia in solitudine.

Per partecipare all’iniziativa è possibile contattare il numero 3389626264 o inviare una email all’indirizzo: adv.girasole@gmail.com o rivolgersi presso la sede in via Ten. Col. La Carrubba, 28 a Canicattì (AG).