Canicattì, le precisazioni del Comune sulla distribuzione del Kit della raccolta differenziata porta a porta

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella, ricordano che il primo turno di consegna del kit per la raccolta differenziata porta a porta, che riguarda i cognomi le cui lettere dell’alfabeto iniziano per A-B-C, terminerà venerdì 11 gennaio prossimo.

Si invitano i cittadini a rispettare la turnazione prevista; coloro che, per vari motivi, sono impossibilitati a ritirare i mastelli, possono delegare persona designata compilando l’apposito modello in calce alla locandina informativa diffusa con distribuzione porta a porta o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente o nella sezione immagini di questa pagina social istituzionale.

Alla delega, debitamente compilata e firmata, dovrà essere allegata copia della tessera sanitaria e del documento di riconoscimento dell’intestatario dell’utenza e del delegato.

Eventuali ritardatari potranno procedere al ritiro del kit solo alla fine della prevista calendarizzazione di distribuzione, ovvero dopo il 9 febbraio c.a.

Si ricorda che le operazioni di distribuzione si effettuano nei locali a piano terra del Centro Culturale San Domenico, in piazza Dante, nei seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:30

Sabato dalle ore 8:30 alle ore 14:00

Infine, allo scopo di smentire alcune voci infondate che stanno circolando, si chiarisce che agli utenti NON sarà addebitato alcun costo del Kit.

Si precisa, inoltre, che l’attuale calendario di conferimento dei rifiuti, per le zone già servite dal servizio porta a porta, rimarrà in vigore fino all’avvenuto completamento della distribuzione dei mastelli; seguirà ulteriore comunicazione riguardante la data di inizio del nuovo sistema di conferimento e dell’avvio del nuovo calendario che sarà unificato per tutto il centro abitato.