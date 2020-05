Canicattì, disinfestazione: ecco le zone della città previste per oggi

Altra giornata di disinfestazione a Canicattì.

Oggi Mercoledì 27 maggio si parte alle ore 21:00 con la Zona Sud: inizio via Nilde Iotti fino alla chiesa San Diego, largo Aosta, via Kennedy, via Reg Elena,via De Gasperi, caserma Carabinieri interno ed esterno, case popolari via Diaz, zona Papino, Rueesch Confezioni, via della Costituzione, zona chiesa Maria Ausiliatrice, bretella strada per Naro, TRC via monsignor Ficarra, via San Vincenzo, via Pertini,Ospedale, Zona Ristorante Ciliegino, zona Polizia di Stato, piazza Caduti di Nassiriya, via Pirandello, strada che porta al Santuario Padre Giacchino La Lomia, via Pirandello e traverse destra e sinistra, zona San Domenico, via Garibaldi e trav , via Reg Margherita e trav.. Le attività di disinfestazione riguarderanno anche le zone Periferiche: Rinazzi, Fabrizio, colonia, zona artigianale, via San Giovanni Bosco nuova, via delle industrie, via dell’agricoltura ecc.

Si invita la cittadinanza a ritirare i panni stesi e a chiudere le finestre. Lo comunica l’assessore all’ambiente Umberto Palermo