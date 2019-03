Canicattì, Lega: “L’aumento dei crimini “comuni” è preoccupante”

Print This Post

Riceviamo e pubblichiamo quanto segue:

Il circolo territoriale di Canicattì della “Lega per Salvini Premier” esprime viva preoccupazione per il sensibile incremento degli episodi di criminalità c. d. “comune” che hanno, recentemente, interessato il centro abitato di Canicattì e le contrade limitrofe.

I cittadini sono infatti esasperati dal quotidiano

bollettino di furti, danneggiamenti ed altri crimini posti in essere, in

maniera incontrollata, da squadre organizzate di malfattori, nell’ambito

dell’intero territorio comunale.

Infatti, l’intera area urbana e le contrade di

campagna sono, da tempo, oggetto delle attenzioni criminali di delinquenti che,

in maniera capillare e coordinata, ogni

giorno ed ogni notte accedono, a seguito di danneggiamenti ed effrazioni,

all’interno di esercizi commerciali, scuole, uffici pubblici e privati,

abitazioni rurali e cittadine per depredare denaro, gioielli, elettrodomestici,

attrezzi agricoli, infissi ed ogni altro oggetto suscettibile di

commercializzazione o di riutilizzo.

Il fenomeno ha acquisito i caratteri, patologici, di

una autentica emergenza e le locali Forze dell’Ordine, anche per effetto della

carenza di organico e di mezzi, nonostante gli sforzi umani ed i sacrifici

professionali e logistici, non riescono a porre freno alla recente

recrudescenza criminale.

E necessario sottolineare che tutte le forze

politiche presenti in Consiglio Comunale, malgrado le dimensioni emergenziali

del fenomeno, preferiscono impegnare il tempo in lotte intestine e per la

difesa di interessi di parte anziché provvedere alla tutela dei cittadini.

La Lega per Salvini Premier, circolo di Canicattì,

invita l’intera Comunità politica cittadina – maggioranza ed opposizione – ad

attenta riflessione e sollecita il Sindaco, da sempre silente in materia di

criminalità, a provvedere alla urgente indizione di un “comitato

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”; invita altresì il

Consiglio Comunale a porre all’ordine del giorno dette tematiche di importante

rilievo sociale.

Indi, invita la locale Amministrazione 1) a

sollecitare un maggiore coordinamento fra le locali Forze dell’Ordine e di

Polizia; 2) a richiedere la copertura e l’incremento di organico (e di mezzi) a

beneficio delle locali Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia

di Finanza); 3) ad incrementare e potenziare i servizi di controllo e video

sorveglianza nel territorio cittadino e nelle arterie di principale

collegamento fra il centro urbano e le contrade periferiche e di campagna; 4) a

provvedere, con l’ausilio della Polizia Municipale e del locale servizio di

anagrafe, alla esatta individuazione degli stranieri presenti sul territorio

comunale ed alla contestuale verifica delle di loro attività lavorative, delle

di loro fonti di sostentamento, dei di loro precedenti di Polizia; 5) a

monitorare ed identificare, per tramite della Polizia Municipale (anche con

l’ausilio dei carabinieri e della Polizia di Stato) i soggetti nullafacenti,

dediti all’utilizzo ed al consumo di bevande alcoliche e che vagabondano e/o

stazionano per le vie e per le piazze cittadine verificandone il domicilio ed

accertando la regolarità, locatizia e fiscale, della loro presenza all’interno

di immobili del comprensorio cittadino.

Invita le locali Forze dell’Ordine e di Polizia 1)

ad incrementare le attività di controllo, verifica e vigilanza del centro urbano

e delle arterie di collegamento con le contrade periferiche e di campagna,

soprattutto in orario serale e notturno; 2) a provvedere alla urgente

realizzazione di uno stabile, organico piano di contrasto alla microcriminalità

anche mediante opportuna sollecitazione dei competenti uffici presso la Procura

della Repubblica di Agrigento; 3) all’incremento delle rituali forme di

controllo, contrasto e prevenzione previste dal D. Lgs. n. 159/2011 nei

confronti dei soggetti che, anche sulla base di meri elementi di fatto, siano

ritenuti dediti a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in

parte, con i proventi di attività delittuose.

Canicattì 29 marzo 2019

Lega per Salvini Premier

Circolo Territoriale di Canicattì