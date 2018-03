Canicattì, l’era dei social e delle offese gratuite

Oramai da almeno una decade i social media hanno invaso la nostra vita, portando l’esaltazione dell’Io tramite la pioggia di like e commenti vari che vengono generati dopo la condivisione di un post.

Ammettiamolo, tutti abbiamo provato almeno una volta quella leggera curiosità mista ad ansia di sapere chi abbia interagito con un nostro pensiero o con una nostra foto inserita nella home page (questo, a onor di cronaca per i più curiosi, è dato dal rilascio della dopamina: uno dei più importanti neurotrasmettitori associato alle sensazioni di benessere e liberato, guarda caso, anche quando si mangia cioccolato o quando si è innamorati).

Ma nel momento stesso in cui si usa uno dei più importanti strumenti di comunicazione per offendere in maniera gratuita una persona, che sia un Sindaco o normale cittadino, allora c’è qualcosa che non va. Al di là della retorica dei dibattiti costruttivi e del reciproco rispetto, l’atto stesso di insultare, anche con parole pesanti o addirittura augurando la crocifissione, non solo è poco costruttivo ad un dialogo tra le parti, ma sopratutto insensato.

Se si ha un problema infatti, oltraggiare chi ne si ritiene responsabile non lo risolve di certo, mentre invece, parlarne o scriverne in maniera civile migliora sensibilmente la recepibilità verso quel dato problema aumentando quindi la possibilità di rimuoverlo.

In conclusione, usare un social media come Facebook come valvola di sfogo non porta a nessun frutto se non quello di creare un reciproco distacco, in chi attacca e in chi viene attaccato, che non porterà ad alcuna parte se non ad uno stallo perpetuo.

Di Pietro Geremia