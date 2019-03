Canicatti, l’Euroform attiva un nuovo corso per la certificazione della lingua inglese (Video interviste)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Studiare l’inglese sarà più semplice grazie ai nuovi corsi che l’Euroform e Eurolingue School hanno attivato.

E’ stata sottoscritta una Convenzione tra Euroform, Scuola dei Mestieri e Eurolingue School, per conseguire i vari livelli di certificazione della lingua inglese. Educare alla cultura.

Euroform, al fine di garantire ai propri studenti la migliore qualità possibile per rendere internazionali i propri percorsi professionali, secondo i rispettivi indirizzi di formazione, la scuola dei Mestieri Euroform, ha instaurato un rapporto di partnership con Eurolingue School, Authorized Centre Cambridge Assessment English, scuola di lingue di confermata esperienza e riconosciuta professionalità di riferimento nel territorio.

Con queste finalità, Euroform in tutte le proprie sedi, organizza corsi di lingua inglese specifici, mirati alla preparazione per il conseguimento delle qualifiche Cambridge Assessment English di livello A2, B1, B2. Per gli studenti Euroform, i corsi di preparazione agli esami di certificazione sono gratuiti!