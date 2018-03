Canicattì, Licata Spa subentra nel controllo di FIP Chemicals Srl

Print This Post

Licata SpA, azienda leader nel settore dei rivestimenti di facciate e trattamenti termoisolanti, subentra nel controllo di FIP Chemicals Srl e accede autorevolmente nel mondo delle infrastrutture.

Si è conclusa la trattativa tra Licata SpA e FIP Chemicals Srl, azienda attiva nel settore dei materiali speciali per costruzioni e parte integrante del gruppo Serenissima Holding di proprietà della famiglia Chiarotto.

L’operazione, portata a termine con la formula dell’affitto con subentro, consente a Licata SpA l’accesso a tecnologie e mercati finora solo marginalmente intercettati. Inoltre si potrà raggiungere una capacità produttiva molto rilevante nel sito di Teolo (PD).

Licata SpA, azienda di matrice familiare, è attiva sul mercato nazionale ed estero con una capillare rete di collaboratori. Si colloca tra i maggiori produttori in ambito di colore e rinnovamento edilizio, e ha fatto del rivestimento a cappotto la tecnologia trainante del decennio trascorso.

FIP Chemicals Srl è attiva per lo più in ambito infrastrutturale e detiene know-how e capacità produttiva. Il suo elevato output è in grado di soddisfare le esigenze e le complessità delle maggiori opere stradali, ferroviarie, idrauliche e di produzione di energia, oltre a manutenzioni speciali di edilizia civile o industriale.

Giuseppe Licata – Presidente e fondatore di Licata SpA: “L’obbiettivo che ci siamo dati è la valorizzazione della sinergia tra le due realtà. Questa azione combinata tra unità di ricerca, siti produttivi e funzioni commerciali ci consentirà di operare a 360° nell’ambito dei prodotti speciali per edilizia e ci proietta tra i principali operatori del settore.

Riteniamo che dinamismo, capacità di innovare e di anticipare i cambiamenti, unitamente ad elevati standard produttivi, siano le nostre migliori argomentazioni. Proprio queste ultime possono rappresentare il nostro reale vantaggio competitivo in un contesto consolidato come quello verso il quale ci stiamo proiettando”.

Dott.ssa Donatella Chiarotto “Abbiamo trovato in Licata SpA un interlocutore solido ed affidabile con il quale assicurare un futuro florido e consistente alla nostra divisione prodotti chimici. L’operazione è dettata dalla volontà di concentrarci in maniera ancora più incisiva nel nostro core business, ovvero sviluppo delle tecnologie di protezione e rinforzo di opere di ingegneria civile e realizzazione di infrastrutture. Siamo certi che Licata SpA saprà valorizzare il nostro percorso oltre a rappresentare un valido partner per il futuro delle nostre attività”.