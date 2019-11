Canicattì, l’inciviltà senza confini: rubato il defibrillatore di viale della Vittoria(Foto)

Print This Post

La scorsa notte hanno asportato e rubato il defibrillatore, posto in Viale della Vittoria, consegnato alla città, solo pochi giorni fa.

Parte del defibrillatore è stato rinvenuto alla villa comunale e verrà presto recuperato. Il Sindaco di Canicattì ha annunciato che oggi stesso sporgerà denuncia alle autorità competenti per fare luce sull’accaduto. Non si trovano le parole per definire questo ignobile gesto.

A far luce sull’accaduto saranno d’aiuto le telecamere di videosorvgelianza installate in alcune strutture private della zona.