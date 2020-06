Canicattì, l’incubo non finisce: nuovo caso di coronavirus in città

Print This Post

Sembra che l’ìncubo coronavirus non abbia lasciato la città di Canicattì.

Stando a quanto comunicato dal Sindaco Ettore Di Ventura pare che pochi minuti fa sia stata comunicata da parte dell’Asp di Agrigento, la conferma di un nuovo caso di positività da Covid19.

Secondo i dati di tratterebbe dell’unico caso riscontrato nella giornata odierna nel territorio della regione Sicilia e il soggetto in questione, che non presenta alcun sintomo riconducibile al coronavirus, si è immediatamente messo a disposizione delle autorità sanitarie per i protocolli di rito.

“Questo caso è l’ennesima prova che il virus non è stato sconfitto. Sapevamo infatti che si sarebbe potuto ripresentare. Le misure di distanziamento sociale e di prevenzione dovranno accompagnare la nostra quotidianità per altro tempo” – ha commentato il primo cittadino canicattinese.

Di Pietro Geremia