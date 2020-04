Canicattì, lo sfogo del Sindaco: “Ancora troppi irresponsabili…non siete immuni!!!”

Pubblichiamo e condividiamo questo accorato appello, fatto dal sindaco Ettore Di Ventura, nei confronti di tutti quegli irresponsabili che continuano a non rispettare le regole che, non avendo motivi di lavoro o necessità imminenti, continuano ad uscire mettendo a rischio la salute dell’intera comunità.

” Di fronte abbiamo una pandemia, eppure con certi soggetti non basterebbe nemmeno l’esercito.

Una pandemia che mette a rischio la nostra sanità, il nostro sistema economico e sociale, la nostra vita e quella dei nostri affetti. Ma per questi individui non è una buona motivazione per rispettare le regole. Anzi LA Regola, semplicissima: STARE A CASA.

Noi stiamo mettendo in campo tutte le risorse a disposizione, stiamo dando il massimo in una situazione che non era mai stata vissuta, tanto meno prevista. Nonostante qualcuno voglia far passare il contrario, tutta la giunta, con la collaborazione di consiglieri, associazioni e privati cittadini che hanno dimostrato grande senso di responsabilità e appartenenza, sta facendo di tutto per creare le condizioni necessarie al superamento di questa brutta pagina di vita che tutti insieme stiamo vivendo. Una brutta pagina che passerà alla storia e che sarà soggetta al giudizio dei nostri posteri.

Non è assolutamente tollerabile che gli sforzi delle istituzioni e delle tante persone responsabili che seguono le regole, con enormi sacrifici, rischino di essere vanificati a causa di qualche sciocco irresponsabile che non vuole accettare l’evidente gravità e serietà della situazione.

NON È PIÙ TOLLERABILE!

Cosa vi porta a non rispettare le regole?

Credete di essere immuni? Beh, non lo siete. Nessuno lo è!

Credete che sia difficile contrarre il virus? Che i 4 casi riscontrati ad ora siano pochi?

Beh, allora non avete capito un bel niente! E quindi davvero siete sciocchi (traducete il termine in siciliano se vi appare più chiaro e convincente).

Solo facendo i tamponi a tutta la cittadinanza potremmo sapere effettivamente quanti casi ci sono in città, ma purtroppo attualmente non è possibile farli. Né a Canicattì, né nel resto d’Italia.

Quindi non sappiamo quanti siano gli effettivi contagiati e dobbiamo concretamente mettere in conto che potrebbero essere decine, diverse decine!

Per questo dobbiamo, TUTTI, rispettare le regole. Tutti compresi voi irresponsabili, come sta facendo il resto della cittadinanza responsabile!

Non cullatevi del fatto che state attenti, perché molte persone contraggono il virus in modo del tutto asintomatico. Ovvero stanno bene, ma contagiano!

Questo ovviamente è anche un bene, perché vuol dire che il virus non implica necessariamente a gravi condizioni di salute, ma diventa un grave rischio per la diffusione del contagio.

E questo non possiamo permettercelo. Dobbiamo proteggere gli individui più a rischio: gli anziani e soggetti immunodepressi o con altre patologie. Quindi, se non lo avete ancora capito, dovete STARE A CASA! “