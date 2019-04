Canicattì, lotta agli incivili: il comune sanziona 20 sporcaccioni

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che la raccolta differenziata non vada bene ad alcuni cittadini di Canicattì. Nonostante la distribuzione di mastelli avviata già da mesi da parte del comune presso il Centro Culturale San Domenico, pare che alcuni incivili siano ancora resistenti all’avvio della raccolta differenziata.

Innumerevoli cumoli di spazzatura sono infatti nati e proliferati selvaggiamente in molti quartieri della Città del Parnaso, tanto da far avviare da parte del Sindaco Ettore Di Ventura l’identificazione di tali sporcaccioni, o molto più probabilmente evasori che non hanno mai pagato la Tari, attraverso l’analisi dei rifiuti lasciati alla mercé della strada.

Fino ad ora sono stati 20 i soggetti individuati dalla polizia municipale ai quali è stata comminata una multa di 600 euro con la speranza che imparino la lezione e che siano da esempio per tutti gli altri incivili furbetti.

Di Pietro Geremia