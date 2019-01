Canicattì, l’ufficio tributi sarà aperto solo su appuntamento

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Risorse Finanziarie, Angelo Messina, informano la cittadinanza che, al fine di consentire una migliore razionalizzazione dei servizi, l’Ufficio Tributi sarà aperto al pubblico solo previo appuntamento.

La prenotazione può essere effettuata online al https://canicatti.portaletributi.it oppure chiamando il numero 0922734354 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il martedì anche in fascia pomeridiana dalle 15:30 alle 18:00.

L’appuntamento è valido per singola pratica, per cui, se si devono richiedere più servizi (es. Imu e Tari oppure necessitino più calcoli per lo stesso tributo) sono necessarie più prenotazioni.

L’Ufficio Tributi si trova al 1° piano dello stabile sito in Via Cesare Battisti n°.5.

Gli orari di apertura al pubblico, dopo aver provveduto all’indispensabile appuntamento, sono i seguenti:

Lunedì: dalle 9:00 alle 12:00

Martedì: dalle 15:45 alle 18:00

Mercoledì: dalle 9:00 alle 12:00

Giovedì: dalle 9:00 alle 12:00.