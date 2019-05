Canicattì, magazzino di medicinali irregolare: Comune impone la chiusura

Connect on Linked in

In seguito ad un intervento del Nas di Palermo nella città di Canicattì, pare che sarebbero state riscontrate delle gravi criticità all’interno di un deposito di farmaci.

Nel dettaglio, le forze dell’ordine avrebbero scoperto alcune irregolarità non solo in merito al corretto funzionamento del deposito, con la presenza di farmaci non autorizzati, ma anche delle inottemperanze in merito al decreto legislativo 219/2006 che non prevede che possano essere autorizzati depositi all’ingrosso solo per alcune categorie di medicinali.

Inviata la relazione dei Nas al Comune è stata dunque disposta la chiusura immediata del magazzino con la conseguente interruzione dell’attività di distribuzione all’ingrosso dei prodotti farmaceutici.