Canicattì, maltempo: supermercato allagato e ascensore con acqua all’interno(Video)

Continuano ad arrivarci video e foto dei gravissimi disagi attualmente in atto a Canicattì, in queste immagini la foto di auto rimaste allagate sotto il sottopassaggio del vecchio ospedale di Canicattì, in via Pietro Micca nei video invece si vedono un supermercato completamente allagato e la cabina di un ascensore sommerso dall’aqua proveniente dalla tromba superiore.

In questo momento si sconsiglia vivamente di uscire di casa. Evitare anche di usare gli ascensori.

Sono in corso delle verifiche da parte della protezione civile comunale che sta attenzionando le zone più gravi.

Intasati i centralini dei vigili del fuoco a cui la gente si rivolge per chiedere aiuto a causa degli allagamenti.

Al momento, per fortuna, non ci sono notizie di vittime o feriti gravi.

Continueremo ad aggiornarvi nel corso del pomeriggio.