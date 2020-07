Canicattì, mancanza di marciapiedi in città: Flash Mob di protesta

Print This Post

Nella giornata di ieri alcuni cittadini appartenenti al comitato civico spontaneo Nuova Canicattì hanno avviato un flash mob di protesta.

Il fulcro della manifestazione destinata a sollevare le coscienze da parte dell’Anas nonché dello stesso Comune di Canicattì era la mancanza, denunciata più volte da parte dei residenti, di un marciapiede nell’agglomerato urbano ubicato all’uscita per Naro sulla SS. 410 che gli possa consentire di raggiungere a piedi e in tutta tranquillità la Via Monsignor Ficarra.

Intanto è stata avviato una petizione on line per consentire dunque alle istituzioni competenti di compiere tutti gli atti necessari alla realizzazione del suddetto marciapiede così da non permettere più l’isolamento dei residenti della zona esposti quotidianamente ad un gravissimo rischio della propria incolumità.

Di Pietro Geremia