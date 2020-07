Canicattì, mancanza di personale al Barone Lombardo: a rischio chiusura il centro trasfusionale

Connect on Linked in

Una triste notizia quella inerente all’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

A quanto pare lo storico reparto in servizio alla comunità da ben più di 30 anni rischierebbe di chiudere a causa della alcune difficoltà tra cui la carenza di personale medico.

A prendere la difficile decisione sarebbe stata direttamente l’Asp di Agrigento che avrebbe dunque avviato una chiusura parziale, prevista per le ore pomeridiane e serali, che durerà fino a settembre non escludendo il fatto di una sua eliminazione definitiva.

Se ciò avvenisse sarebbe un durissimo colpo per il nosocomio canicattinese il quale si vedrebbe così privato di un fiore all’occhiello strappato via non solo ai cittadini locali ma anche a quelli appartenenti all’intero hinterland.

