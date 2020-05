Canicattì, mandano un vocale di minacce ad un 45enne: nei guai marito, moglie e nipote

Connect on Linked in

Pare che nei giorni scorsi quasi un’intera famiglia di Canicattì sia finita nei guai.

Tre persone originarie della Città dell’Uva Italia, precisamente marito, moglie e nipote sarebbero stati denunciati per il reato di minacce nei confroti di un 45enne .

Stando all’accusa la vittima, in seguito ad un litigio cominciato per motivi personali, avrebbe ricevuto un messaggio vocale pieno di minacce e ingiurie da parte dei 3 protagonisti della storia che, in attesa di ulteriori accertamenti, sono stati deferiti, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento.