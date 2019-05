Canicattì, manto stradale: approvato l’atto di indirizzo per raccolta disponibilità di volontari

Print This Post

Il Comune di Canicattì, presso l’Assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo ha informato i cittadini che con il D.G.M. n°.78/2019, è stato approvato l’atto di indirizzo per rilevare la disponibilità di volontari e/o operatori economici, resa a titolo gratuito, a provvedere al ripristino di buche esistenti nel manto stradale della città del Parnaso.

A causa delle scarse risorse finanziarie, purtroppo, l’Ente non riesce a soddisfare tutte le richieste di intervento che pervengono dai cittadini.

Nelle scorse settimane è pervenuta, da parte del Presidente dell’Associazione Ruote Libere Motoclub Canicattì a.s.d., in collaborazione con l’Associazione Culturale “Tappami” di Roma, una proposta di sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Comune di Canicattì attraverso cui la Città potrebbe usufruire di un pronto intervento per il ripristino delle buche esistenti nelle vie cittadine, realizzato e gestito attraverso opera di volontariato civico totalmente gratuito.

L’Amministrazione comunale, per ovvi motivi di trasparenza, ha deciso di pubblicare un avviso per informare sulla proposta del suddetto servizio gratuito offerto dalle citate Associazioni e, contestualmente, raccogliere le eventuali disponibilità rese da altre associazioni e/o operatori economici alle medesime condizioni di assoluta gratuità.

Nella D.G.M., che non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale, si specifica altresì, che a favore delle Associazioni di volontariato e/o operatori economici non sussiste né sussisterà alcuna controprestazione da parte dell’Amministrazione comunale.