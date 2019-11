Canicattì, manutenzione Moto Guzzi della polizia municipale: firmato il protocollo d’Intesa con l’Ass RuoteLibere Motoclub

Connect on Linked in

Protocollo d’intesa con l’Associazione RuoteLibere Motoclub di Canicattì per interventi di manutenzione delle Moto Guzzi V50 di proprietà del Comune di Canicattì.

Stamattina, presso la sala Giunta del palazzo di città in corso Umberto, la firma del protocollo e la consegna delle chiavi .

Gli interventi non avranno alcun costo per il bilancio comunale né per la manutenzione né per i materiali usati dal momento che l’Associazione Ruotelibere si è offerta sia di espletare le attività a titolo totalmente gratuito e attraverso i propri volontari.